Безуглов: футболисты сборной России не испытывают проблем со здоровьем

В воскресенье сборная России провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу не испытывают проблем со здоровьем в преддверии первого матча на чемпионате мира 2018 года. Об этом журналистам рассказал врач национальной команды Эдуард Безуглов.

"В настоящее время все футболисты сборной России тренируются в общей группе, препятствий для таких тренировок ни у кого нет. Проблем со здоровьем нет ни у одного футболиста, и надеюсь, что такая же ситуация будет не только к первому матчу чемпионата мира, но и на протяжении всего турнира", - сказал Безуглов.

Также врач сборной России прокомментировал критику команды в СМИ после товарищеских матчей с командами Австрии (0:1) и Турции (1:1). "Тяжело комментировать критику в средствах массовой информации. Я такой же человек, как и вы, да, местами неприятно читать, но мы все делаем одну работу и делаем определенные выводы. Вы специалисты в этом деле, и может быть вам виднее", - отметил Безуглов.

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).