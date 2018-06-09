Тренер: сборная Исландии сможет преподнести сюрприз аргентинцам в матче ЧМ-2018

Сборная Исландии прилетела в Россию в субботу

"Это будет сложно, но, надеюсь, мы сможем преподнести несколько сюрпризов и для Аргентины, и для кого либо еще", - сказал он.

ГЕЛЕНДЖИК, 10 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Исландии смогут преподнести сюрпризы для соперников на чемпионате мира по футболу, в том числе для команды Аргентины. Об этом сообщил в воскресенье журналистам главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон.

Сборная Исландии прилетела в Россию в субботу. Во время турнира команда будет базироваться в Геленджике. В воскресенье исландцы провели открытую тренировку на стадионе "Олимп".

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций сборная Исландии заняла первое место в группе, одержав семь побед при двух поражениях и одной ничьей. Исландцы опередили команды Хорватии, Украины, Турции, Финляндии и Косова. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Исландии занимает 22-е место.

Сборная Исландии впервые отобралась в финальную стадию мирового первенства. Исландская команда дебютировала на крупных международных турнирах на чемпионате Европы 2016 года во Франции, где добралась до четвертьфинала и уступила хозяевам чемпионата со счетом 2:5. В 1/8 финала исландцы обыграли англичан (2:1), а на групповом этапе турнира сыграли вничью с будущими чемпионами Европы португальцами (1:1).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Исландии в группе D сыграет с командой Аргентины (16 июня, Москва), а также Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).