Сборная Австралии прилетела в Казань на чемпионат мира по футболу

Австралийская команда во время ЧМ-2018 будет жить на базе хоккейного клуба "Ак Барс", а тренироваться на стадионе "Трудовые резервы"

Австралийская команда во время ЧМ-2018 будет жить на базе хоккейного клуба "Ак Барс", а тренироваться на стадионе "Трудовые резервы". Открытую для зрителей тренировку подопечные голландского специалиста Берта ван Марвейка проведут 11 июня. На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи). В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был опубликован в четверг, австралийская команда занимает 36-е место.

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты, тренерский штаб и администрация сборной Австралии прилетели в Казань для участия в чемпионате мира 2018 года.

Капитаном австралийцев на турнире станет лучший бомбардир в истории команды 38-летний Тим Кэхилл, для которого чемпионат мира в России станет четвертым. Футболист в начале карьеры выступал за молодежную сборную Самоа, но в дальнейшем провел более сотни матчей за основную сборную Австралии. В настоящее время Кэхилл выступает за английский "Миллуолл", где началась его профессиональная карьера на клубном уровне.

Сборная Австралии долгие годы доминировала в своем регионе, четырежды став чемпионом зоны Океании, но не могла проявить себя на мировой арене из-за отсутствия регулярной серьезной конкуренции. ФИФА пошла навстречу австралийцам и разрешила их сборной с 2006 года войти в состав Азиатской конфедерации футбола. В 2015 году команда Австралии победила в Кубке Азии и стала единственной в мире сборной, которая выигрывала чемпионаты двух конфедераций. Лучшим результатом команды на чемпионатах мира является выход в 1/8 финала на турнире 2006 года в Германии.

Австралийцам пришлось преодолеть самый долгий путь в квалификации чемпионата мира, который растянулся на 22 матча. В первом групповом этапе сборная Австралии заняла первое место и опередила команды Иордании, Киргизии, Таджикистана и Бангладеша. Однако в дальнейшем австралийцы не смогли выйти на ЧМ-2018 напрямую, пропустив вперед в следующей отборочной группе сборные Японии и Саудовской Аравии. В стыковых матчах австралийская команда обыграла сборную Сирии (1:1, 2:1), а затем на межконтинентальном уровне не пустила на чемпионат мира команду Гондураса (0:0, 3:0).

Ранее в Россию для участия в чемпионате мира прилетели сборные Ирана, Панамы, Испании, Саудовской Аравии, Португалии, Исландии, Аргентины, Марокко и Египта. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.