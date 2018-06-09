Игнашевич: сборная России по футболу максимально сконцентрирована на подготовке к ЧМ-2018

В воскресенье сборная России провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России по футболу максимально сконцентрированы на тренировочном процессе для подготовки к домашнему чемпионату мира. Об этом журналистам рассказал защитник национальной сборной Сергей Игнашевич.

"Нашей главной задачей при подготовке к чемпионату мира являются тренировки, а задачей тренера - пробовать что-то новое. Что из этого получится - увидим в матче открытия чемпионата мира. Сейчас все мысли футболистов сборной заняты только подготовительным процессом, и о первом матче чемпионата мира мы не думаем", - сказал Игнашевич.

Также 38-летний защитник признался, что в 2010 году не думал о том сможет, сможет ли он выступить на домашнем чемпионате мира. "Я не смеялся и не фантазировал, когда обсуждали еще в 2010 году, приму ли я участие в домашнем чемпионате мира. Что получилось, то и получилось", - отметил Игнашевич.

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).