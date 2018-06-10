Сергей Безруков представит новую песню к чемпионату мира по футболу 14 июня

Ранее стало известно, что актер создал свою рок-группу

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков, сыгравший в конкурсном фильме "Заповедник" 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, на пресс-конференции сообщил, что 14 июня, к чемпионату мира по футболу, представит свою песню.

В июне было объявлено, что Сергей Безруков создал свою рок-группу "Крестный папа" и записал песню "Не про нас". Следующий сингл Безрукова посвящен чемпионату мира по футболу, по словам актера, "она будет представлена 14 июня".

"У меня была мечта: 25 мая 1990 года, когда я заканчивал школу, мы в актовом зале сделали "капустник", и думали, кто кем будет, - продолжил Безруков. - Как вы думаете, кем я себя представил? Рок-звездой. При этом я уже поступал в МХАТ к Олегу Павловичу Табакову".

Актер напомнил, что уже исполнял песню группы "Любэ" про березы в сериале "Участок". "Я пел про березы, и все решили, что я их люблю, - пошутил Безруков. - Но я не люблю березы, я люблю сосны. В фильме "Заповедник" я как раз произношу эту фразу".

Действие фильма "Заповедник", который сняла режиссер Анна Матисон по мотивам повести Сергея Довлатова "Заповедник", перенесено в наши дни. Главный герой Констатин (Сергей Безруков) - гитарист и автор песен - приезжает в заповедник "Михайловское", чтобы забыть о своих проблемах с алкоголем, с семьей и с карьерой. В фильме актер исполняет несколько песен.