Сборная Египта прилетела в Грозный на чемпионат мира по футболу

Египтяне являются соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата мира

Египтяне являются соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Матч между командами России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Египта сыграет с уругвайцами (15 июня, Екатеринбург) и командой Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Египта прилетели в Грозный для участия в чемпионате мира. Египетская команда во время турнира будет базироваться в Грозном и в воскресенье проведет открытую тренировку на "Ахмат-Арене", вмещающей более 30 тысяч зрителей.

В предварительном раунде отбора африканской зоны сборная Египта по сумме двух встреч переиграла команду Чада (0:1, 4:0). В групповом турнире египтяне заняли первое место, опередив команды Уганды, Ганы и Конго, одержав в шести матчах четыре победы при одной ничьей и поражении. Сборная Египта семь раз становилась обладателем Кубка африканских наций (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) и является самой титулованной командой континента, однако на чемпионат мира команда отбиралась только дважды - в 1934 и 1990 годах. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, египтяне занимают 45-е место.

Лидер сборной Египта из "Ливерпуля" Мохаммед Салах, признанный лучшим игроком чемпионата Англии, получил травму в финале Лиги чемпионов и его участие в первых матчах турнира находится под вопросом. Салах забил пять мячей в отборочных матчах.

Ранее в Россию для участия в чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, прилетели сборные Ирана, Панамы, Испании, Португалии, Саудовской Аравии, Исландии, Аргентины, Туниса и Марокко.