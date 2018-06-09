Сборная Египта по футболу привезет в Грозный своего повара и эксперта по питанию

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Египта, которая прибывает в воскресенье на тренировочную базу в Грозный, привезет с собой повара и эксперта по питанию. Об этом журналистам сообщил посол Египта в России Ихаб Наср после презентации журнала "Египет на чемпионате мира по футболу".
"Подготовка сборной команды к чемпионату подвергается строгим режимам во всех областях, в том числе в питании, тренировках и даже отдыхе. Сопровождает команду эксперт по питанию, который сам определяет количество и качество используемого питания. И конечно, с ними есть повар, который воплощает в жизнь рекомендации эксперта, поэтому мы принимаем во внимание не особенности египетской кухни, а потребности самих игроков", - отметил посол.
По словам дипломата, вся команда держит пост, несмотря на обстоятельства, которые, согласно религии, позволяют им этого не делать.
"Вся команда держит пост, и пост не влияет на их тренировки и состояние. До окончания Рамадана остается 4-5 дней, и первый наш матч будет в первый день праздника. Надеемся, он станет настоящим праздником", - сказал посол.
По окончанию пресс-конференции посол отправился в аэропорт, встретить сборную Египта по футболу, которая прилетает в Грозный в 13:00 мск. Спортсмены в воскресенье проведут открытую тренировку на стадионе "Ахмат-Арена". Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel.
Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).