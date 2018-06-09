Сборная Египта по футболу привезет в Грозный своего повара и эксперта по питанию

Отмечается, что вся команда держит пост, несмотря на обстоятельства, которые, согласно религии, позволяют им этого не делать

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Египта, которая прибывает в воскресенье на тренировочную базу в Грозный, привезет с собой повара и эксперта по питанию. Об этом журналистам сообщил посол Египта в России Ихаб Наср после презентации журнала "Египет на чемпионате мира по футболу". "Подготовка сборной команды к чемпионату подвергается строгим режимам во всех областях, в том числе в питании, тренировках и даже отдыхе. Сопровождает команду эксперт по питанию, который сам определяет количество и качество используемого питания. И конечно, с ними есть повар, который воплощает в жизнь рекомендации эксперта, поэтому мы принимаем во внимание не особенности египетской кухни, а потребности самих игроков", - отметил посол.

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