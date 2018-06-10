Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником испанского "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Информация о состоянии здоровья нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха внушает оптимизм перед чемпионатом мира по футболу, сообщил журналистам в воскресенье посол Египта в России Ихаб Наср после презентации журнала "Египет на чемпионате мира по футболу" в Грозном.

Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником испанского "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов, который прошел 26 мая в Киеве и завершился победой мадридского клуба (3:1). Как ранее сообщила Египетская ассоциации футбола, реабилитация игрока идет хорошо и срок восстановления футболиста не превысит трех недель, что позволит ему выступить на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Салах, вероятно, пропустит матч с уругвайцами, но сыграет со сборной России.

"Информация, которая пришла из Египта, внушает большой оптимизм относительно Салаха, он выздоравливает. В каких матчах турнира он примет участие, определит медицинская группа, которая следит за его состоянием", - сказал посол.

Как уточнил журналистам пресс-советник посольства Египта в Москве Айман Мусса, Салах примет участие в открытой тренировке сборной в Грозном, которая состоится в воскресенье. После презентации журнала дипломаты поехали в аэропорт встречать команду, которая прилетит в Грозный в 13:00 мск.

"Что касается моего присутствия на матчах - я имею большую честь побывать на всех матчах сборной Египта, в том числе тренировках, которые начинаются сегодня", - добавил посол.

Также посол сообщил, что болельщики из Египта уже оформили более 20 тысяч паспортов болельщика (FAN ID), но эта цифра не окончательная. "Мы узнаем о числе болельщиков, следя за изданием FAN ID. То, что было издано до сих пор - приблизительно 20 тысяч, издается еще больше и больше. Не могу дать точные цифры, сколько фанатов точно из Египта приезжает, но я ожидаю большое число", - отметил он.

Сборная Египта на ЧМ

Сборная Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Спортсмены будут базироваться на время первенства в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, расположенную в 10 км от аэропорта Грозного и двух минутах ходьбы от стадиона "Ахмат-Арена", где будут проходить тренировки команды.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.