Посол Египта рассчитывает, что сборная страны хорошо сыграет на ЧМ-2018

Египетская команда участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Посол Египта в России Ихаб Наср рассчитывает, что сборная страны хорошо выступит на чемпионате мира по футболу и оправдает ожидания болельщиков. Об этом он сообщил журналистам после презентации журнала "Египет на чемпионате мира по футболу" в Грозном.

Сборная Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Спортсмены будут базироваться на время первенства в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, расположенную в 10 км от аэропорта Грозного и двух минутах ходьбы от стадиона "Ахмат-Арена", где будут проходить тренировки команды.

"Футбол - это самый популярный вид спорта в Египте. Фанаты и болельщики - [у них] очень большие мечты и ожидания. Сборная хорошо знает про эти ожидания. Надеюсь, они реализуют их и проявят себя очень хорошо", - сказал он.

Посол добавил, что две недели назад был в Грозном, "рассматривал все сооружения, они были на самом высоком уровне".

Как сообщил ранее ТАСС спикер чеченского парламента Магомед Даудов, возглавляющий республиканский оргкомитет по подготовке к приему сборной Египта, команда приедет в столицу Чечни 10 июня.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.