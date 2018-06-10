Тренировку сборной Португалии по футболу в Кратове посетили около 500 болельщиков

В тренировочном занятии португальцев приняли участие все футболисты команды

КРАТОВО /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Около 500 футбольных болельщиков посетили открытую тренировку сборной Португалии. Занятие прошло на учебно-тренировочной базе "Сатурн" в подмосковном Кратове.

Сборная Португалии прилетела в аэропорт Жуковский в субботу вечером. На протяжении турнира команда будет жить и тренироваться на базе в Кратове. Утреннее занятие прошло в открытом режиме, на трибуны, вмещающие 500 человек, пришли приглашенные гости, а также ученики детско-юношеских футбольных школ.

В тренировке португальцев приняли участие все футболисты команды, включая многократного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду и полузащитника московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша.

Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).