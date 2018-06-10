Журнал о сборной Египта по футболу на ЧМ-2018 презентовали в Чечне

В журнале рассказывается о культурных, экономических, социальных и спортивных сферах страны

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Журнал "Египет на чемпионате мира по футболу" презентовали в Грозном, где футболисты сборной будут жить во время первенства. В презентации принял участие посол Египта в России Ихаб Наср, передает корреспондент ТАСС.

Сборная Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, расположенную в 10 км от аэропорта Грозного и двух минутах ходьбы от стадиона "Ахмат-Арена", где будут проходить тренировки команды.

"В этом журнале говорится об основных событиях Египта - культурные, экономические, социальные, спортивные, - рассказал после презентации журналистам пресс-советник посольства Египта в Москве Айман Мусса. - Мы придумали создать русский вариант журнала только неделю назад, перевели журнал за два дня, был отпечатан, по-моему, за шесть часов, распространяется бесплатно".

Как сообщил ранее ТАСС спикер чеченского парламента Магомед Даудов, возглавляющий республиканский оргкомитет по подготовке к приему сборной Египта, команда приедет в столицу Чечни 10 июня.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.