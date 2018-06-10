Терюшков: португальский футболист Роналду доволен условиями проживания на базе "Сатурн"

На протяжении всего чемпионата мира португальская команда будет жить и тренироваться на базе в Кратове

КРАТОВО /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду доволен условиями проживания на базе "Сатурн" в подмосковном Кратове. Об этом журналистам сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Сборная Португалии прилетела в аэропорт Жуковский в субботу вечером. На протяжении всего чемпионата мира команда будет жить и тренироваться на базе в Кратове.

"Здесь трибуна на 500 мест, но Московская область получила чуть меньше билетов - 30 штук ушли в школу раменского "Сатурна". По условиям это одна из лучших баз, это общепризнанный факт. Сборная Португалии приехала, и Роналду доволен", - сказал Терюшков.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Португальцы сыграют в группе B против команд Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).