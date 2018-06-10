Сборная Марокко по футболу прилетела в Воронеж на чемпионат мира

Марокканцы сыграют в группе B с командами Ирана, Португалии и Испании

ТАСС, 10 июня. Игроки и тренерский штаб сборной Марокко по футболу прилетели в Воронеж для участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная Марокко является единственной командой чемпионата мира, которая будет базироваться в Воронеже. Марокканцы будут жить в отеле Marriott, а тренироваться на стадионе "Чайка". В день вылета в Россию африканская команда провела последний товарищеский матч перед турниром, на выезде марокканцы обыграли эстонцев со счетом 3:1. Открытая тренировка сборной в Воронеже состоится 13 июня.

На чемпионате мира сборная Марокко сыграет в группе B с командами Ирана (15 июня, Санкт-Петербург), Португалии (20 июня, Москва, "Лужники") и Испании (25 июня, Калининград). Марокканские футболисты квалифицировались на чемпионат мира впервые за 20 лет. Наилучшим результатом команды на мировых первенствах является выход в 1/8 финала на турнире 1986 года в Мексике. За свою историю марокканцы один раз выигрывали Кубок африканских наций (1976).

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Африканской конфедерации футбола сборная Марокко обыграла команду Экваториальной Гвинеи в предварительном раунде (2:0, 0:1), после чего заняла первое место в группе С, опередив сборные Кот-д'Ивуара, Габона и Мали. На групповой стадии марокканцы одержали три победы и трижды сыграли вничью, при этом в шести матчах команда не пропустила ни одного гола, забив 11 мячей. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Марокко занимает 41-е место.

Ранее в Россию для участия в чемпионате мира прилетели сборные Панамы, Саудовской Аравии, Исландии, Туниса, Аргентины и все соперники марокканцев по групповому этапу - команды Ирана, Испании и Португалии.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.