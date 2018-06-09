Коке: матч с португальцами задаст тон всей игре сборной Испании на ЧМ-2018

Встреча между командами пройдет 15 июня в Сочи

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Игра с командой Португалии, которая станет для сборной Испании первой на чемпионате мира по футболу в России, задаст тон на все последующие матчи. Об этом журналистам сказал полузащитник испанской команды Коке.

"Очень важно выиграть самый первый матч на чемпионате мира, потому что он задает тон всему [чемпионату]. Мы очень хотим выиграть этот матч, но мы достаточно спокойны в подготовке к нему. Я не строю планов на весь чемпионат мира, считаю, что нам надо идти от матча к матчу и добиваться победы в каждой из предстоящих игр. И нам просто надо играть на пределе своих возможностей", - сказал Коке журналистам после товарищеской встречи Испания - Тунис (1:0) в Краснодаре.

Он отметил, что победа над сборной Туниса придала команде уверенности в себе. Кроме того, до матча с командой Португалии, который пройдет 15 июня в Сочи, у испанских футболистов еще есть время для тренировок.

Его партнер по команде Фернандес Начо отметил, что для испанцев игра с португальцами будет "одной из самых важных на чемпионате". "Очень тяжело [будет играть против одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду], несмотря на то, что мы очень позитивно настраиваемся на матч с Португалией. Криштиану - ведущий игрок "Реала", его остановить будет тяжело, но мы постараемся выложиться по максимуму. Мы будем готовиться не только к тому, что против нас будет играть Криштиану Роналду, но и к тому, что будут играть другие очень квалифицированные игроки, которые выступают в классных командах", - уточнил Начо.

"Мне бы хотелось, чтобы мы дошли до финала на этом чемпионате мира. Было бы идеальным сценарием выиграть турнир. В любом случае мы приехали на чемпионат за тем числом побед, сколько мы сможем добиться", - добавил он.

Сборная Испании на чемпионате мира сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. В 2014 году испанцы не смогли выйти из группы. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.