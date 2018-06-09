Творческое решение

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10 июня, 02:44
В Рио-де-Жанейро началась акция, посвященная Петербургу как одному из городов ЧМ-2018
© Дарья Юрьева/ТАСС
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Мероприятие проходит на популярном пляже Копакабана в южной части бразильского мегаполиса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Двухдневная акция, посвященная Санкт-Петербургу как одному из городов предстоящего чемпионата мира по футболу, организована в эти выходные в Рио-де-Жанейро. Мероприятие проходит в субботу и в воскресенье с 11:00 до 17:00 по местному времени (17:00 - 23:00 мск) на популярном пляже Копакабана в южной части бразильского мегаполиса.

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Как убедилась корреспондент ТАСС, уже в первые часы с момента начала акции десятки человек приняли участие в конкурсах, устроенных организаторами. Все желающие получили возможность посоревноваться в умении "чеканить" мяч. А тем, кто сомневался в своей физической подготовке или хотел попробовать силы во всех конкурсах сразу, было предложено назвать имена изображенных на фотографиях футболистов или определить, на каких снимках запечатлен Санкт-Петербург, а на каких - другие города. Все участники получали памятные призы - браслеты, магниты и брелоки с символикой предстоящего чемпионата.

"У нас [проходит] целая серия мероприятий, их организует комитет по развитию туризма при администрации Санкт-Петербурга. Идея состоит в продвижении нашего города и в привлечении внимания людей не только к празднику футбола, но и к нашим красотам, к достопримечательностям нашего города", - рассказала ТАСС одна из организаторов мероприятия Ольга Бондаровец. По ее словам, Рио-де-Жанейро - уже третий город Латинской Америки, в котором проходит подобная акция. Ранее посвященные Санкт-Петербургу мероприятия состоялись в столицах Аргентины Буэнос-Айресе и Уругвая Монтевидео.

"В Латинской Америке многие спрашивают про наших футболистов, про клуб, за который мы болеем. Естественно, мы болеем за "Зенит", за клуб Санкт-Петербурга. Часто спрашивают, какая погода в Санкт-Петербурге", - отметила Бондаровец.

По ее словам, все жители южноамериканских стран, с которыми она разговаривала, болеют за свои национальные команды. "Некоторые из любопытства спрашивают наше мнение о том, как сыграет Россия. Но вот в Аргентине, например, все уверены в победе своей сборной. В Монтевидео менее самоуверенные [жители], но я уверена, что здесь, в Бразилии, точно также все будут утверждать, что именно Бразилия выиграет этот кубок", - сказала Бондаровец.

Творческое решение

Помимо проведения конкурсов и раздачи призов организаторы акции также распространяли среди гостей мероприятия буклеты с информацией о достопримечательностях Санкт-Петербурга. Кроме того, особой популярностью в Рио-де- Жанейро пользовался установленный на пляже баннер с символикой Санкт-Петербурга, на котором все желающие могли написать пожелания своей команде. Через несколько дней этот плакат будет перенесен в фан-зону на Конюшенной площади.

"Мне очень понравилась эта идея, я рад, что могу передать пожелания своей команде. Это очень творческое решение", - сказал ТАСС перуанец Маурисио, который сейчас работает в Рио-де-Жанейро и решил принять участие в акции. В целом, мероприятие привлекло внимание не только местных жителей, но и туристов из других стран Латинской Америки и из Европы. На баннере можно было заменить пожелания, адресованные командам Бразилии, Перу, Колумбии, Италии и, конечно же, России.

"Я надеюсь, что это будет спокойный чемпионат, настоящий праздник, и победит тот, кто будет играть лучше. И хорошо бы, чтобы это была Бразилия", - отметил в беседе с ТАСС житель Рио-де-Жанейро Жозе Роберту, который принял участие в конкурсах вместе со всей семьей.

Его соотечественник Диогу в свою очередь подчеркнул, что в этом году из-за сложной экономической и внутриполитической ситуации в Бразилии интерес к чемпионату мира не так заметен, как в предыдущие годы. "Это немного необычная ситуация. Но я думаю, что, когда матчи начнутся, все придет в норму", - сказал он.

Более 60 тыс. болельщиков

По словам генерального консула РФ в Рио-де-Жанейро Владимира Токмакова, жители крупнейшей южноамериканской страны в последние недели проявляют повышенный интерес к России. "В соответствии с имеющейся информацией, более 60 тысяч бразильцев посетят нашу страну во время чемпионата мира. Мы получаем очень много обращений с просьбой рассказать о России от различных телеканалов и радиостанций. Что касается приезда сюда представителей Санкт-Петербурга, то я уверен, что это очень хорошая акция, очень полезная, особенно с учетом того, что Бразилия будет играть в Санкт-Петербурге", - рассказал ТАСС российский дипломат.

"Мы всегда проводим мысль о том, что, помимо футбольных матчей, болельщики смогут посетить страну с богатой культурой и историей. И бразильцы это хорошо понимают. Любые инициативы, направленные на продвижение нашей страны, должны поддерживаться. И вот то, что происходит сегодня на Копакабане - главном пляже Рио-де-Жанейро, это очень полезно", - отметил Токмаков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира сыграет против команд Сербии, Швейцарии и Коста-Рики.

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