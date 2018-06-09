EgyptAir запускает на время ЧМ-2018 прямые чартеры в города РФ, где пройдут матчи египтян

Сборная Египта, которая участвует в финальных играх чемпионата мира впервые за 28 лет, сыграет в группе А против команд Уругвая, России и Саудовской Аравии

КАИР, 10 июня. /ТАСС/. Египетский национальный перевозчик EgyptAir запускает с воскресенья, 10 июня прямые чартерные рейсы в российские города, где будут проводиться футбольные матчи. Соответствующее заявление обнародовала в субботу авиакомпания.

По словам председателя холдинга Сафуата Мусалляма, вводится 19 дополнительных рейсов для доставки свыше 3500 болельщиков национальной сборной Египта по футболу. Рейсы будут совершаться ежедневно с воскресенья по четверг.

Как пояснил со своей стороны Шериф Иззат, глава непосредственно Egypt Air, который занимается организацией полетов, "рейсы из Каира будут осуществляться напрямую в три города - Екатеринбург, Санкт-Петербург и Волгоград". Именно на этих стадионах предстоит играть египетским футболистам.

11 апреля этого года спустя почти два с половиной года было возобновлено регулярное прямое авиасообщение между Каиром и Москвой. Согласно расписанию, российская компания "Аэрофлот" совершает рейсы в египетскую столицу по понедельникам, средам и субботам, "ИджиптЭйр" выполняет полеты в Москву по вторникам, четвергам и воскресеньям. Обе авиакомпании заявляли ранее о планах на период проведения в России Чемпионата мира по футболу увеличить число рейсов в РФ, осуществляя перелеты каждый день.

Сборная Египта, которая участвует в финальных играх чемпионата мира впервые за 28 лет, сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня). Наибольший интерес египетских болельщик вызывает непосредственно игра с россиянами в Санкт-Петербурге.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.