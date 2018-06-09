Тренер: тунисцы после матча с испанцами вправе рассчитывать на хорошее выступление на ЧМ

В субботу в Краснодаре сборная Туниса уступила команде Испании со счетом 0:1

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Туниса по футболу после товарищеского матча с испанцами вправе рассчитывать на хорошее выступление на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Набиль Маалул.

В субботу в Краснодаре сборная Туниса уступила испанцам со счетом 0:1. Сборная Туниса на турнире в России выступит в группе G, в которой сыграет против команд Англии (18 июня, Волгоград), Бельгии (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамы (28 июня, Саранск).

"Это был очень важный тест для нас, ведь наш сегодняшний соперник обладает одними из лучших игроков мира, мы смогли им противостоять практически на протяжении всего матча. Я говорил игрокам, что на таком уровне индивидуальные ошибки и ошибки в командных перемещениях не спрячешь, - сказал Маалул. - Я очень доволен своими игроками, они смогли противостоять одному из фаворитов чемпионата мира. Мне кажется, после такого матча мы в праве рассчитывать на хорошее выступление на турнире".

Единственный гол тунисцы пропустили за шесть минут до конца игры. "В этом матче обе команды сыграли хорошо с тактической точки зрения. Мы понимали, что нам будет сложно противостоять испанской средней линии, в которой собраны такие игроки, как Бускетс, Иньеста, Алькантара. Причем во втором тайме у них выходили футболисты, которые также привыкли играть на самом высоком уровне", - отметил тренер.

"Нам требовалось поддерживать заданную планку, мы смогли. Считаю, мы показали вполне достойное выступление в преддверии старта турнира", - добавил Маалул.

В последний раз сборная Туниса уступила в конце марта другому участнику чемпионата мира - команде Марокко (0:1). "Это поражение, с одной стороны, достойное, но с другой, горькое, потому что оно прервало нашу серию без поражений (девять матчей - прим. ТАСС), мы не заслуживали его. У нас было три очевидных момента для взятия ворот, но мы не смогли их реализовать. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что очень доволен, как сегодня сыграли ребята, они смогли противостоять очень сильному сопернику, особенно в плане физической готовности", - подчеркнул тренер.