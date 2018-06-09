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10 июня, 00:40
Лопетеги: cложная игра с командой Туниса позволит сборной Испании лучше подготовиться к ЧМ
Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги
© Егор Резников/ТАСС
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В субботу испанцы в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре, обыграли сборную Туниса со счетом 1:0

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Товарищеский матч со сборной Туниса позволит команде Испании лучше подготовиться к старту чемпионата мира по футболу. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер испанцев Хулен Лопетеги.

Сборная Испании одержала победу над командой Туниса со счетом 1:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в субботу вечером. Единственный гол на 84-й минуте забил нападающий Яго Аспас.

"Нам удалось справиться с соперником, который не проигрывал в последних девяти матчах. Я рад, что игра была сложной, это нам поможет адаптироваться к чемпионату мира", - сказал Лопетеги.

Он выразил удовлетворенность, что сборная Туниса заставила его команду "сыграть в высоком ритме". "Также арбитры были довольно квалифицированными, - отметил тренер испанцев. - Я остался с позитивным настроением". По его словам, сборная Испании провела не лучший первый тайм, команда должна "сделать выводы".

Иньеста и Бускетс подходят в оптимальной форме к ЧМ

"Иньеста - игрок, который сможет играть постоянно, сегодня он сыграл все 90 минут. У него были спады в этом сезоне, но он смог их преодолеть. Сейчас он готов на 100%, но у нас осталось еще шесть дней, чтобы выбрать состав перед первым матчем. Конечно, у нас могут быть сомнения по поводу любых игроков", - сказал тренер.

По его словам, в этом сезоне были "сложные моменты" и у Бускетса. "И мы думали, будет ли ему сложно сыграть все 90 минут (в матче с Тунисом - прим. ТАСС), мы дали ему сыграть. Он действовал хорошо, я думаю, мы подведем его в отличном состоянии к матчу с португальцами. Он подходит к оптимальной форме к мундиалю, мы уверены, что он поможет нашей сборной", - отметил Лопетеги.

Этот матч стал последним для обеих сборных перед чемпионатом мира в России. Испанцы сыграют в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. В 2014 году испанцы не смогли выйти из группы.

Команда Туниса в пятый раз сыграет на чемпионатах мира, свою единственную победу в матче на мировом первенстве тунисцы одержали в 1978 году, обыграв мексиканцев (3:1). Сборная Туниса на турнире в России выступит в группе G, в которой сыграет против команд Англии (18 июня, Волгоград), Бельгии (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамы (28 июня, Саранск). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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