Сборные Франции и США сыграли вничью в товарищеском футбольном матче

Встреча, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 10 июня. Сборная Франции по футболу сыграла вничью со счетом 1:1 с командой США в товарищеском матче. Встреча прошла в Лионе.

На 44-й минуте мяч забил форвард американцев Джулиан Грин. На 79-й минуте счет сравнял французский нападающий Килиан Мбаппе. Во втором тайме во время углового у ворот сборной США в верховой борьбе головами столкнулись нападающий сборной Франции Оливье Жиру и защитник команды США Мэтт Миазга. После этого эпизода футболисты были заменены.

Сборные Франции и США четвертый раз в истории встречались друг с другом. В трех предыдущих матчах французы выиграли с общим счетом 10:0. Таким образом, впервые в истории французы не смогли обыграть американцев, которые впервые смогли забить мяч в ворота сборной Франции.

Этот матч стал последним для французов перед чемпионатом мира. На групповом этапе турнира (группа С) сборная Франции встретится с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, "Лужники", Москва).

Сборная США не сумела попасть на чемпионат мира в России. Американцы пропустят мировое первенство впервые с 1990 года. Перед последним туром отборочного раунда в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) сборная США занимала третье место, которое позволяло напрямую выйти на чемпионат мира. В последнем туре американцы со счетом 1:2 на выезде проиграли сборной Тринидада и Тобаго и опустились на пятое место в таблице, пропустив вперед сборные Панамы и Гондураса.

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.