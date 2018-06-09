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Пятеро швейцарских полицейских окажут содействие российским коллегам на ЧМ-2018
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Два офицера по связи Федеральной полиции начнут работу в Центре международного сотрудничества правоохранительных органов, еще трое - в Ростове-на-Дону, Калининграде и Нижнем Новгороде

ЖЕНЕВА, 9 июня. /ТАСС/. Пятеро швейцарских полицейских направятся в Россию на чемпионат мира по футболу, чтобы на месте оказывать содействие российским коллегам в обеспечении безопасности. Они отправятся в поездку по приглашению Министерства внутренних дел РФ, сообщила в субботу Федеральная полиция Швейцарии.

"Группа из пяти полицейских внесет вклад в безопасность мероприятия, в частности в том, что касается матчей швейцарской национальной команды, - говорится в сообщении Федеральной полиции, размещенном на правительственном сайте. - Цель состоит в том, чтобы швейцарские болельщики чувствовали себя в России в безопасности, хорошо защищенными и желанными гостями". Отмечается, что делегация направится в Россию "в соответствии с просьбой, адресованной Министерством внутренних дел всем государствам-участникам".

Два офицера по связи Федеральной полиции будут работать в Центре международного сотрудничества правоохранительных органов, осуществляя "обмен информацией в целях анализа рисков" и "оказывая поддержку мобильной группе" полиции. В этих целях они будут тесно взаимодействовать с национальными и международными структурами, включая посольство Швейцарии в Москве и Швейцарскую ассоциацию футбола.

Другие два члена швейцарской делегации и русскоговорящая сотрудница Федеральной полиции будут работать в Ростове-на-Дону, Калининграде и Нижнем Новгороде, где швейцарская команда проведет матчи группового турнира. Эти полицейские "предоставят местным властям информацию о болельщиках швейцарской команды". Кроме того, они будут осуществлять связь между швейцарскими болельщиками и российскими правоохранительными органами, в частности, по вопросам, касающимся организации кортежей болельщиков.

Подчеркивается, что у швейцарских представителей не будет полномочий для осуществления собственно функций полиции, поскольку это прерогатива российских органов правопорядка. Не будет у них и оружия. Продолжительность миссии "зависит от спортивных показателей национальной команды", пояснили в Федеральной полиции.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Согласно итогам жеребьевки, состоявшейся в декабре прошлого года, сборная команда Швейцарии выступает в группе Е вместе с Бразилией, Коста-Рикой и Сербией. Первый матч швейцарцы проведут 17 июня с командой Бразилии в Ростове-на-Дону, с Сербией они встретятся 22 июня в Калининграде, с Коста-Рикой - 27 июня в Нижнем Новгороде. При этом, как сообщила в субботу швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на официального представителя Федеральной полиции Лулзану Мюслиу, матч с командой Сербии 22 июня считается "потенциально рискованным", поскольку "в прошлом имели место инциденты" во время таких встреч.

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