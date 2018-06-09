Испанские футболисты обыграли тунисцев в товарищеском матче в Краснодаре

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на 84-й минуте забил нападающий сборной Испании Яго Аспас

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Туниса со счетом 1:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Краснодар".

Единственный гол в матче на 84-й минуте забил нападающий сборной Испании Яго Аспас.

Сборная Испании не проигрывает уже 20 матчей подряд, шесть раз сыграв вничью и одержав 14 побед. Главный тренер команды Хулен Лопетеги, который возглавил сборную летом 2016 года, еще ни разу не потерпел поражение после своего назначения. Последний раз испанцы проигрывали в 1/8 финала чемпионата Европы в матче против сборной Италии (0:2) в июне 2016 года. Прервалась беспроигрышная серия сборной Туниса в девять игр.

Сборные Испании и Туниса провели второй очный матч в истории, впервые команды встретились на групповом этапе чемпионата мира 2006 года в Германии. В той встрече победу со счетом 3:1 одержали испанцы.

Этот матч стал последним для обеих сборных перед чемпионатом мира в России. Сборная Испании на чемпионате мира сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. В 2014 году испанцы не смогли выйти из группы.

Сборная Туниса в пятый раз сыграет на чемпионатах мира, свою единственную победу в матче на мировом первенстве тунисцы одержали в 1978 году, обыграв мексиканцев (3:1). Сборная Туниса на турнире в России выступит в группе G, в которой сыграет против команд Англии (18 июня, Волгоград), Бельгии (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамы (28 июня, Саранск). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.