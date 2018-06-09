Главный тренер команды Хеймир Хадльгримссон пожал руки юным спортсменам

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Юные футболисты встретили сборную Исландии в Геленджике, где команда будет базироваться во время чемпионата мира по футболу, сообщили ТАСС в городской администрации.

Сборная Исландии прибыла в Геленджик вечером 9 июня. Уже в воскресенье она проведет открытую тренировку, а в субботу спортсменов встречали болельщики и ребята из футбольных школ Геленджика.

"У нас очень футбольный город. Есть две команды, которые играют на краевом уровне, за которые горожане болеют", - отметил представитель городской администрации. Билеты на открытые тренировки сборных Исландии и Швеции, которые будут базироваться в Геленджике, разыгрывали среди болельщиков.

Исландцы юным коллегам обрадовались, а главный тренер Хеймир Хадльгримссон пожал ребятам руки. В число встречающих, среди которых были лучшие учащиеся футбольных школ города, вошел 15-летний Юрий, капитан команды "Спарта" из Кабардинки (поселок в составе Геленджика). "Впечатления очень положительные. Я смотрел матчи чемпионата Европы - 2016, команда эта очень запомнилась, очень яркие игроки, которые играют на высоком уровне", - отметил Юрий в беседе с корреспондентом ТАСС.

Не менее счастливы были и мальчишки, которые встречали исландцев у въезда в город. Отец девятилетнего Саши рассказал, что сын уже несколько лет занимается футбол, в прошлом году даже был удостоен чести выводить на поле одного из футболистов на Кубке конференций. "Здорово, что к нам приезжают Исландия и Швеция. Сашка флагом махал, он сам футболист, ему нравится", - рассказал отец юного спортсмена Сергей.

"Я тоже хочу быть футболистом, поехать на чемпионат мира и выиграть кубок в составе сборной России", - добавил Саша.

Футбол - детям

Геленджик состоит из непосредственно города и поселков, находящихся от него на расстоянии в несколько километров. Несмотря на раздробленность, в каждом из населенных пунктов дети имеют возможность заниматься футболом. Ранее неоднократно власти отмечали, что приезд сборных чемпионата мира привлечет в этот вид спорта еще больше ребят, сделает футбол для них еще интереснее.

Начальник управления по физической культуре и спорту Геленджика Руслан Давлетукаев сообщил, что площадки для национальных команд обустроены на стадионах, на которых раньше тренировались дети. Когда их передали для создания тренировочных баз, в разных частях Геленджика было построено еще пять полей, именно на них и занимались дети.

"Мы же понимали, что детям где-то надо было заниматься. Саккумулировали ресурсы, построили площадки. Дети у нас обделенными ни в коем случае не остались", - отметил он.

Также ранее сообщалось, что базы "Олимп" и "Спартак", где будут тренироваться сборные, после чемпионата предполагается использовать в том числе для тренировок спортшкол.

Сборная Исландии

В состав команды Исландии на чемпионат мира попали три футболиста российского клуба "Ростов" - Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарссон.

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций сборная Исландии заняла первое место в группе, одержав семь побед при двух поражениях и одной ничьей. Исландцы опередили команды Хорватии, Украины, Турции, Финляндии и Косова. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Исландии занимает 22-е место.

Сборная Исландии впервые отобралась в финальную стадию мирового первенства. Исландская команда дебютировала на крупных международных турнирах на чемпионате Европы 2016 года во Франции, где добралась до четвертьфинала и уступила хозяевам чемпионата со счетом 2:5. В 1/8 финала исландцы обыграли англичан (2:1), а на групповом этапе турнира сыграли вничью с будущими чемпионами Европы португальцами (1:1).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Исландии в группе D сыграет с командами Аргентины (16 июня, Москва), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).