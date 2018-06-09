Месси и сборную Аргентины встречало более 60 человек в аэропорту Жуковский

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Сборную Аргентины по футболу, прилетевшую на чемпионат мира в Россию, в аэропорту встречало более 60 человек, включая аргентинских болельщиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Аргентинцы приземлились в Жуковском, как и несколько часов назад португальцы вместе с капитаном Криштиану Роналду. В составе двукратных чемпионов мира прибыл и четырехкратный победитель Лиги чемпионов, лучший бомбардир в истории сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси.
Среди встречавших команду Аргентины можно было встретить аргентинских болельщиков, которые при появлении Месси приветствовали его мотивирующими кричалками. В руках они держали футболку аргентинской сборной и клуба "Ньюэллс Олд Бойз" - первой команды Месси.
Стоит отметить, что аргентинские футболисты, как ранее и португальцы, не стали общаться с прессой и болельщиками, а сразу отправились на базу в Бронницах, где они будут жить и тренироваться во время чемпионата мира.
На чемпионате мира сборная Аргентины в группе D сыграет с командами Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт- Петербург).