Месси и сборную Аргентины встречало более 60 человек в аэропорту Жуковский

Сборная Аргентины во время чемпионата мира будет жить и тренироваться на базе в подмосковных Бронницах

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Сборную Аргентины по футболу, прилетевшую на чемпионат мира в Россию, в аэропорту встречало более 60 человек, включая аргентинских болельщиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Аргентинцы приземлились в Жуковском, как и несколько часов назад португальцы вместе с капитаном Криштиану Роналду. В составе двукратных чемпионов мира прибыл и четырехкратный победитель Лиги чемпионов, лучший бомбардир в истории сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси.