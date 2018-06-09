Сборная Дании забила два мяча за три минуты и обыграла мексиканцев в товарищеском матче

Встреча прошла в датском Брённбю и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля

ТАСС, 9 июня. Сборная Дании по футболу со счетом 2:0 одержала победу над командой Мексики в товарищеском матче. Встреча прошла

На 71-й минуте счет в матче с передачи Кристиана Эриксена открыл датский нападающий Юссуф Поульсен, на 74-й минуте Эриксен удвоил преимущество сборной Дании.

Сборные Дании и Мексики в шестой раз встречались друг с другом. Мексиканцы сумели победить только в первом матче между командами в январе 1969 года (3:0). Датчане одержали четвертую победу в матчах с мексиканцами.

Этот матч стал последним для обеих сборных перед чемпионатом мира в России. Сборная Дании на групповом этапе турнира сыграет в группе С с командами Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва, "Лужники"). В состав сборной из-за травмы не попал бывший нападающий английского "Арсенала" Никлас Бендтнер, ныне выступающий за норвежский "Русенборг". Он является лучшим бомбардиром сборной Дании среди всех действующих футболистов (30 голов).

Мексиканцы на чемпионате мира в группе F сыграют с командами Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург). Капитаном сборной на турнире станет 39-летний защитник Рафаэль Маркес, для которого мировое первенство в России станет пятым в карьере. По этому показателю он сравняется с рекордсменами - соотечественником Антонио Карбахалем и немцем Лотаром Маттеусом.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.