Сборная Аргентины по футболу прилетела в Россию на чемпионат мира

Аргентинская сборная будет жить на базе в подмосковных Бронницах и тренироваться на стадионе местной СДЮШОР

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Аргентины по футболу и тренерский штаб команды прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. Самолет с аргентинской делегацией приземлился в аэропорту Жуковский.

Аргентинская сборная будет жить на базе в подмосковных Бронницах и тренироваться на стадионе местной СДЮШОР, 11 июня команда проведет открытую тренировку. Команда Аргентины является одной из самых титулованных мировых сборных. Она дважды выигрывала чемпионат мира (1978, 1986), 14 раз становилась победителем Кубка Америки и два раза - Олимпийских игр (2004, 2008).

В Россию аргентинцы приехали под руководством 58-летнего Хорхе Сампаоли, который возглавил команду в мае 2017 года, когда та показывала невразумительные результаты в группе отбора на чемпионат мира, рискуя пропустить турнир. При новом наставнике сборная не сумела заметно выправить положение, трижды подряд сыграв вничью и оставив судьбу своего попадания в Россию под вопросом до последнего тура отборочного турнира. Но все сложилось для аргентинцев успешно. Они сумели обыграть команду Эквадора, заняв третье место в южноамериканской зоне, в то время как основные соперники - сборные Чили, Колумбии и Перу - потеряли очки в последнем туре.