Сборная Аргентины по футболу прилетела в Россию на чемпионат мира

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Аргентины по футболу и тренерский штаб команды прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. Самолет с аргентинской делегацией приземлился в аэропорту Жуковский.
Аргентинская сборная будет жить на базе в подмосковных Бронницах и тренироваться на стадионе местной СДЮШОР, 11 июня команда проведет открытую тренировку. Команда Аргентины является одной из самых титулованных мировых сборных. Она дважды выигрывала чемпионат мира (1978, 1986), 14 раз становилась победителем Кубка Америки и два раза - Олимпийских игр (2004, 2008).
В Россию аргентинцы приехали под руководством 58-летнего Хорхе Сампаоли, который возглавил команду в мае 2017 года, когда та показывала невразумительные результаты в группе отбора на чемпионат мира, рискуя пропустить турнир. При новом наставнике сборная не сумела заметно выправить положение, трижды подряд сыграв вничью и оставив судьбу своего попадания в Россию под вопросом до последнего тура отборочного турнира. Но все сложилось для аргентинцев успешно. Они сумели обыграть команду Эквадора, заняв третье место в южноамериканской зоне, в то время как основные соперники - сборные Чили, Колумбии и Перу - потеряли очки в последнем туре.
Сборная Аргентины привычно входит в число главных фаворитов чемпионатов мира. Отчасти это объясняется наличием в их составе одного из лучших игроков планеты Лионеля Месси. Капитан аргентинцев является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (124 матча, 64 гола) и испанской "Барселоны", пятикратным обладателем "Золотого мяча", четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
На тренировке аргентинской сборной в Барселоне в пятницу разрыв крестообразной связки колена получил полузащитник Мануэль Лансини. Вместо Лансини в заявку был включен Энцо Перес, выступающий за "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, аргентинцы занимают пятое место.
На чемпионате мира сборная Аргентины в группе D сыграет с командами Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург). Ранее в Россию для участия в чемпионате мира прилетели сборные Ирана, Исландии, Испании, Панамы, Португалии, Саудовской Аравии и Туниса. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.