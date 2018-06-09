Команды Швеции и Перу сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча прошла в шведском Гётеборге и завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 9 июня. Сборная Швеции сыграла вничью с командой Перу со счетом 0:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в шведском Гётеборге.

Для обеих команд этот матч стал последним перед чемпионатом мира, который пройдет в России. Сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург). Перуанцы на мировом первенстве выступят в группе C, где их соперниками будут датчане (16 июня, Саранск), французы (21 июня, Екатеринбург) и австралийцы (26 июня, Сочи).

В составах обеих сборных выступает по одному представителю клубов Российской футбольной премьер-лиги. У шведов это полузащитник "Краснодара" Виктор Классон, а у перуанцев - форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Также в команде Швеции играет защитник Андреас Гранквист, покинувший "Краснодар" по окончании сезона-2017/18.

Матчи чемпионата России пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.