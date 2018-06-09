На общественный транспорт Москвы нанесут изображения с символикой ЧМ-2018

100 автобусов украсят изображения главных городских достопримечательностей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Изображения столичных достопримечательностей с символикой чемпионата мира по футболу нанесут на общественный транспорт Москвы. Об этом в субботу сообщается на сайте столичной мэрии.

"На 100 городских автобусов нанесут символику чемпионата мира по футболу. Наземный общественный транспорт украсят изображения главных городских достопримечательностей. Оформление будет выдержано в общей стилистике мундиаля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще на более чем 600 автобусах, трамваях и троллейбусах, курсирующих вблизи стадионов и в центре Москвы, появятся специальные стикеры в честь чемпионата. Транспорт с такой символикой будет ходить по 45 регулярным маршрутам. Украсят и автобусы-шаттлы, которые будут бесплатно перевозить болельщиков.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В Москве пройдут восемь матчей группового этапа, две игры 1/8 финала, полуфинал и финал. Они будут сыграны на стадионах "Спартак" и "Лужники".