Мосгортур разработал карту-путеводитель для болельщиков ЧМ

Карта будет доступна на русском, английском и испанском языках, ее можно получить в центре выдачи паспорта болельщика

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мосгортур разработал бесплатную карту-гид по достопримечательностям столицы для болельщиков, приезжающих на чемпионат мира по футболу. Карта будет доступна на русском, английском и испанском языках, сообщает в субботу пресс-служба Мосгортура.

"В компактной карте, которая легко помещается в карман, собрана вся необходимая информация для болельщиков - стадионы, транспортные маршруты, станции метро и культурные объекты. Тираж карты составил 150 тыс. экземпляров. Ее можно получить в центре выдачи паспорта болельщика. Культурную карту также будут раздавать волонтеры у станций метро", - цитирует пресс-служба генерального директора агентства Василия Овчинникова.

Фанаты найдут в путеводителе информацию об основных театрах, парках, храмах и музеях Москвы, среди которых Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", Музей Москвы и царская усадьба Измайлово. Вместе с картой разработан чат-бот с пятью бесплатными экскурсионными маршрутами по центру столицы, ссылка на который указана в путеводителе. Задания чат-бота будут доступны на русском, английском и французском языках, говорится в релизе.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве пройдут восемь матчей группового этапа, две игры 1/8 финала, полуфинал и финал. Они будут сыграны на стадионах "Спартак" и "Лужники".