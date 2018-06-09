Гол Ивановича помог сборной Сербии разгромить команду Боливии в товарищеском матче

В заключительном матче перед ЧМ сербы разгромили боливийцев со счетом 5:1

ТАСС, 9 июня. Сборная Сербии по футболу одержала победу над командой Боливии со счетом 5:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в австрийском городе Грац.

В составе сербской сборной хет-трик оформил нападающий Александр Митрович (4-я, 23-я и 68-я минуты). Митрович стал первым игроком в истории сборной Сербии (с 2006 года), который забил три мяча в одном матче. Также забитыми голами отметились полузащитник Адем Льяич (19) и защитник санкт- петербургского "Зенита" Бранислав Иванович (42). В составе сборной Боливии гол забил полузащитник Жасмани Кампос (48).

Этот матч стал последним для сербов перед чемпионатом мира. На турнире сборная Сербии сыграет в группе E с командами Коста-Рики (17 июня, Самара), Швейцарии (22 июня, Калининград) и Бразилии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").

Ранее в субботу сборная Австралии со счетом 2:1 обыграла команду Венгрии в выездном товарищеском матче, который прошел в Будапеште. Сборная Австралии на чемпионате мира сыграет в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).

В другом матче сборная Марокко на выезде со счетом 3:1 обыграла команду Эстонии. Встреча прошла в Таллине. На мировом первенстве сборная Марокко сыграет в группе B с командами Ирана (15 июня, Санкт-Петербург), Португалии (20 июня, Москва) и Испании (25 июня, Калининград).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.