Художественная подсветка зажглась на телебашне Сочи к ЧМ-2018

На ней планируют разместить флаги разных стран, футбольные мячи, герб Сочи к началу чемпионата

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Архитектурная художественная подсветка украсила сочинскую телебашню к чемпионату мира по футболу. Ее первое включение в рабочем режиме состоялось в субботу вечером, сообщил ТАСС начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов.

"На телебашне завершен монтаж архитектурной художественной подсветки. Первый раз мы включили подсветку в рабочем режиме сегодня в 20:15 мск", - сказал Лукьянов.

По его словам, подсветка позволяет создавать любые образы благодаря установленным 4560 точечным светильникам. "Сейчас главная тема, конечно же, предстоящий чемпионат мира по футболу. В плане праздничного сценария - флаги разных стран, футбольные мячи, герб Сочи. Например, 15 июня, в день матча Португалии и Испании, мы наметили показать флаги стран-участниц", - отметил Лукьянов.

Он обратил внимание, что режим работы подсветки на телебашне будет подобран оптимальный. "Мы сейчас определимся, до какого времени имеет смысл продлевать работу подсветки, но до 1:00, до 2:00 как минимум будет точно работать", - сказал руководитель станции.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На сочинском стадионе "Фишт" игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании, Бельгии и Панамы, Германии и Швеции, Австралии и Перу.