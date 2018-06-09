Месси и Роналду прилетели в Россию на чемпионат мира

Команды Аргентины и Португалии будут базироваться в подмосковных Бронницах и Кратове

Меньше недели осталось до старта чемпионата мира по футболу в России. На турнир уже прибывают национальные команды-участницы мирового первенства. В субботу в нашу страну прилетели звезды мирового футбола - Лионель Месси и Криштиану Роналду, капитаны в составах сборных Аргентины и Португалии соответственно.

Действующие чемпионы Европы по футболу во время ЧМ-2018 будут жить и тренироваться на подмосковной базе "Сатурн" в Кратове. Открытую для зрителей тренировку подопечные Фернанду Сантуша проведут 10 июня. Аргентинцы будут жить на базе в подмосковных Бронницах и тренироваться на стадионе местной СДЮШОР, 11 июня сборная Аргентины проведет открытую тренировку.

На данный момент на турнир в Россию уже прилетели сборные Аргентины, Ирана, Исландии, Испании, Панамы, Португалии, Саудовской Аравии и Туниса.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.