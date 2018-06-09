Тестирование VAR было одобрено IFAB в 2016 году

ТАСС, 9 июня. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет протестирована во время товарищеского матча в Краснодаре между футбольными сборными Испании и Туниса. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

9 июня в Краснодаре на стадионе "Краснодар" пройдет товарищеский матч между сборными Испании и Туниса, начало встречи - 21:45 мск. На чемпионате мира сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Сборная Туниса выступит в группе G, в которой сыграет против команд Англии (18 июня, Волгоград), Бельгии (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамы (28 июня, Саранск).

В рамках товарищеских матчей, которые проходят в России в преддверии чемпионата мира по футболу, тестируется система видеоповторов в ходе подготовки использования ее матчах внутрироссийских турниров в дальнейшем.

"5 июня в матче между сборными России и Турции (1:1) на территории "ВЭБ-Арены", где играли команды, был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе offline. Базовые данные, полученные в ходе работы, получили позитивный отклик со стороны представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB)", - заявил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

"На игре сборных Испании и Туниса 9 июня должно произойти важное событие. РФС с конца прошлого года на матчах чемпионата России проводит offline тренировки видеоассистентов на системе, установленной в специализированной комнате стадиона ФК "Краснодар". А теперь во встрече двух сборных-участниц предстоящего чемпионата мира VAR на этой арене впервые будет функционировать в боевом режиме фазы live", - добавил Калошин.

Тестирование VAR было одобрено IFAB в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.