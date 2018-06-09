В воскресенье исландцы проведут открытую тренировку на стадионе "Олимп"

Сборная Исландии во время турнира будет базироваться в Геленджике. В воскресенье исландцы проведут открытую тренировку на стадионе "Олимп". В состав команды на чемпионат мира попали три футболиста российского клуба "Ростов" Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарссон.

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Исландии прилетели в Геленджик для участия в чемпионате мира.

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций сборная Исландии заняла первое место в группе, одержав семь побед при двух поражениях и одной ничьей. Исландцы опередили команды Хорватии, Украины, Турции, Финляндии и Косова. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Исландии занимает 22-е место.

Сборная Исландии впервые отобралась в финальную стадию мирового первенства. Исландская команда дебютировала на крупных международных турнирах на чемпионате Европы 2016 года во Франции, где добралась до четвертьфинала и уступила хозяевам чемпионата со счетом 2:5. В 1/8 финала исландцы обыграли англичан (2:1), а на групповом этапе турнира сыграли вничью с будущими чемпионами Европы португальцами (1:1).

Главный болельщик в Россию не приедет

Один из самых колоритных болельщиков мира - президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон на чемпионат мира в Россию не приедет. Исландский президент известен своей любовью к футболу и регулярно посещает матчи национальной команды. Во время четвертьфинала чемпионата Европы и отборочной игры со сборной Косова (2:0), после которой исландцы завоевали путевку на чемпионат мира, Йоуханнессон поддерживал сборную Исландии с обычной трибуны болельщиков. Президент Исландии с детства поддерживает английский "Манчестер Юнайтед", а в университете изучал русский язык.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира исландцы встретятся с командами Аргентины (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).

Ранее в Россию для участия в чемпионате мира прилетели сборные Ирана, Панамы, Испании, Португалии и Туниса.