Психологи помогут волонтерам в Ростове-на-Дону во время ЧМ

15 специалистов начнут работу в центре городских волонтеров, на фестивале болельщиков и в дни матчей на территории стадиона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Психологическую службу для помощи волонтерам организовали в Ростове-на-Дону на время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила в субботу журналистам руководитель центра подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу города Ростова-на-Дону Вера Гвоздева.

"Мы все понимаем, что болельщики приедут, разные ситуации будут. Ребятам, возможно, нужна будет психологическая помощь, с тем, чтобы разрядиться, чтобы психолог помог, у волонтеров не возникло отторжение. Психологи из специализированных центров, тоже наши волонтеры. Один их психологов пришел к нам в качестве волонтера записался, а потом предложил организовать волонтерскую психологическую службу", - сказала она.

Во время чемпионата мира в городе будут работать 15 психологов в трех волонтерских штабах - в центре городских волонтеров, на фестивале болельщиков и в дни матчей на территории стадиона.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе в "Ростов-Арена" пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.