Сборная Саудовской Аравии по футболу прилетела в Санкт-Петербург на ЧМ-2018

Команда во время турнира будет жить в Санкт-Петербурге, тренировки будут проходить на базе футбольного клуба "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Саудовской Аравии прилетели в Санкт-Петербург на чемпионат мира 2018 года. Самолет с делегацией на борту приземлился в аэропорту Пулково.

Сборная Cаудовской Аравии во время турнира будет жить в Санкт-Петербурге, тренировки команда будет проводить на базе футбольного клуба "Зенит". На чемпионате мира футболисты сборной Саудовской Аравии сыграют в группе А с командами России (14 июня, Москва, "Лужники"), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград). Лучшим достижением команды на мировых первенствах является выход в 1/8 финала турнира 1994 года в США. Также команда Саудовской Аравии трижды выигрывала Кубок Азии (1984, 1988, 1996) и трижды становилась победителем Кубка Персидского залива (1994, 2002, 2003).

В отборочном турнире чемпионата мира в зоне Азиатской конфедерации футбола сборная Саудовской Аравии заняла второе место в группе B на заключительном этапе отбора. Команда Саудовской Аравии опередила сборные Австралии, ОАЭ, Ирака, Таиланда, пропустив на первое место команду Японии.

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, сборная Саудовской Аравии сохранила за собой 67-е место, из всех участников предстоящего турнира ниже в рейтинге располагается только сборная России (70-е место).

Ранее в Россию для участия в чемпионате мира прилетели сборные Ирана, Исландии, Испании, Панамы, Португалии и Туниса. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.