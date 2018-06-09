Фигура кота из металла создана скульптором Вильгением Мельниковым, который также является автором двух других инсталляций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Шестиметровую скульптуру кота открыли в субботу у Центрально-выставочного зала "Манеж" в историческом центре Петербурга. Как сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, презентацию памятника посвятили Дню петербургского кота и чемпионату мира по футболу.

"9 июня в городе отметили День петербургского кота. В этом году торжество посвятили предстоящему чемпионату мира по футболу. На аллеях Конногвардейского бульвара за пять дней до старта мундиаля открыли 6-метровый памятник коту, а также проект "Моя любовь - футбол и кот", - отметили в комитете, который является одним из организаторов мероприятия.

Фигура кота из металла создана скульптором Вильгением Мельниковым, который также является автором двух других инсталляций, посвященных котам, в Петербурге - скульптуры кота Василия на улице Якубовича и теневой композиции "Кошка над Ленинградом" по произведению Хармса на Литейном проспекте. Предполагается, что название новому произведению, которое будет встречать гостей и болельщиков до окончания чемпионата, придумают сами петербуржцы.

Вместе с тем, на аллеях Конногвардейского бульвара разместились 32 ростовых фигуры котов - по числу команд, которые выступят на чемпионате мира в России. В рамках проекта "Моя любовь - футбол и кот" их расписали петербургские художники, в том числе основатель творческого объединения "Митьки" Дмитрий Шагин. Также на празднике гости могли познакомиться с котами из городских и частных приютов.

Тренировки предсказателя

Среди участников праздника был и известный эрмитажный кот-оракул Ахилл, который через несколько дней приступит к своим обязанностям предсказателя результатов матчей мирового футбольного первенства. На городском празднике он потренировался на одной из игр по настольному футболу. "Ахилл прекрасно справился", - рассказал ТАСС представитель организаторов праздника Николай Боровков.

В оставшиеся дни перед чемпионатом Ахилл будет ежедневно бывать на тренировках в Государственном Эрмитаже, в одном из залов которого будут происходить предсказания во время турнира. Предполагается, что кот будет привыкать к помещениям и вспышкам фотоаппаратов.

День петербургского кота отмечается ежегодно 8 июня уже на протяжении семи лет. В этот день в 2011 году открылось первое в Петербурге и считающееся крупнейшим в Европе котокафе "Республика кошек". Праздник для горожан традиционно проводится в ближайшую к дате субботу.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Петербург примет семь игр первенства: 15 июня сборная Марокко сразится с командой Ирана, 19 июня пройдет матч между Россией и Египтом, 22 июня - между Бразилией и Коста-Рикой, 26 июня - между Аргентиной и Нигерией. Также в городе на Неве пройдут две игры на стадии плей-офф и матч за третье место.