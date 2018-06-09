На время ЧМ-2018 в России запустят телеканал "Матч! Ультра"

Помимо матчей, канал представит авторские программы и ток-шоу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Новый телеканал "Матч! Ультра" появится в России на время проведения чемпионата мира по футболу, его учредителями выступают "Газпром-медиа Матч" (входит в холдинг "Газпром медиа") и "Ростелеком". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе "Газпром медиа".

"24 часа в сутки канал будет транслировать матчи, а между ними зрителям будут представлены авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале не будет рекламы, кроме того он получает приоритет для показа эксклюзивов", - сказали в пресс-службе.

В частности, в эфир выйдут премьерные выпуски программ "Портреты игроков чемпионата мира", "Дорога в Россию" и других.

Ведущими и комментаторами станут лица телеканала "Матч ТВ". Одно из новшеств "Матч! Ультра" - у ведущих и комментаторов появятся видеоблоги, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией.

На период проведения чемпионата мира канал заменит "Матч планета", вещание которого в прежнем формате возобновится 16 июля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.