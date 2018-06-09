Около 50 человек встретили португальских футболистов, прилетевших на ЧМ

Особый ажиотаж вызвало появление нападающего Криштиану Роналду

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 50 человек в аэропорту Жуковский встретили сборную Португалии по футболу, прилетевшую на чемпионат мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Португальская команда будет жить и тренироваться во время турнира на базе "Сатурна" в подмосковном Кратове.

Особый ажиотаж вызвало появление нападающего Криштиану Роналду. Игроки не остановились для раздачи автографов и общения и сразу проследовали в автобус, на котором отправились на базу в Кратово. Открытую для зрителей тренировку подопечные Фернанду Сантуша проведут 10 июня.

На чемпионате мира сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).