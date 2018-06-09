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9 июня, 18:53
Около 1 тыс. волонтеров приступят к работе в Саранске 12 июня в преддверии ЧМ-2018
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Волонтеры обеспечат навигацию, культурную программу и работу фестиваля болельщиков

САРАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Почти весь состав городских волонтеров - около тысячи человек, которые будут обеспечивать навигацию, культурную программу и работу фестиваля болельщиков Саранске во время ЧМ, приступят к своей работе 12 июня. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра подготовки городских волонтеров в Саранске Кирилл Комаров.

"14 мая, ровно за месяц до начала ЧМ, вышли на работу городские волонтеры, которые выполняют функцию аккредитации на Фестивале болельщиков FIFA. 12 июня выходит практически весь корпус, за исключением тех волонтеров, которые будут работать на "последней миле": городские волонтеры будут выполнять функции информирования на различных точках в городе, обеспечивать культурную программу, работать на Фестивале болельщиков", - отметил Комаров.

Он добавил, что еще 400 волонтеров находятся в резерве.

"Кроме жителей Мордовии, у нас есть представители Чувашии, Пензенской области, Тулы, Брянска, Иркутска, волонтеры из Армении, есть гражданка России, которая в настоящее время живет и учится в Чехии. Есть также иностранные волонтеры, которые проживают в Саранске и проходят обучение в наших вузах", - пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что 12 июня, когда в Саранске пройдет празднование Дня России и Дня города, откроется Фестиваль болельщиков на Советской площади.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Саранске состоятся четыре матча: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия - Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.

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Над проектом работали:

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