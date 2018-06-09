Соломенная фан-зона откроется на Ставрополье во время чемпионата мира по футболу

Алкоголь на этой площадке находится под запретом

СТАВРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Соломенная фан-зона готовится к открытию в Ставропольском крае на время чемпионата мира по футболу 2018 года. Для болельщиков установлен экран для трансляций, подготовлен безалкогольный спорт-бар под соломенной крышей, завершается строительство своей арены, выполненной из соломы, сообщил ТАСС инициатор создания площадки, фермер Роман Пономарев.

"Четырнадцатого июня мы планируем открытие соломенной ставропольской фан-зоны, экран уже установлен, будет проектор, есть уже все необходимое звуковое оборудование для трансляций и показов матчей чемпионата. [В баре] мы будем продавать арбузные фреши, арбузные и томатные соки из наших продуктов. Будет тыквенное безалкогольное пиво, медовый квас и дынный лимонад. Мы сотрудничаем с сетью ресторанов, они заранее подготавливают напитки", - сказал он.

Фан-зона создана на полях крестьянско-фермерского хозяйства Пономаревых в Грачевском районе, алкоголь на этой площадке под запретом. "Здесь у нас не будет алкоголя, потому что солома вокруг, мало ли что, хотя требования норм пожарной безопасности соблюдены - есть система пожаротушения над каждым навесом, установили десять пожарных гидрантов. Мы больше пропагандируем семейный отдых - папа посмотрит футбол, мама с детьми на детскую площадку может сходить, там порядка 20 гамаков, качели, песочница, доска для рисования, большое домино, соломенные фигуры и т.д.", - пояснил Пономарев.

"Арена сейчас достраивается, к 14 июня она будет полностью готова. Каждую субботу будут проходить спортивные праздники. Самое главное для нас событие - запланировано проведение чемпионата мира по соломенному футболу, финал будет 15 июля, команды сейчас набираются… Мы приглашаем все страны, приедут болельщики - тоже могут участвовать. Команды по соломенному футболу небольшие - 5-6 человек, много людей не нужно. Мы общались с иностранными студентами, которые живут в Ставрополе, может, и они приедут", - пояснил фермер.

По словам Романа Пономарева, соломенный футбол сложнее, но зрелищнее обычного - из-за толстого слоя соломы, покрывающего поле, игрокам трудно передавать мяч накатом, поэтому чаще всегда идет верховая игра.