Сборная Португалии по футболу прилетела в Россию на чемпионат мира

Действующий чемпион Европы по футболу во время ЧМ-2018 будет жить и тренироваться на подмосковной базе "Сатурн" в Кратове

Действующий чемпион Европы по футболу во время ЧМ-2018 будет жить и тренироваться на подмосковной базе "Сатурн" в Кратове. Открытую для зрителей тренировку подопечные Фернанду Сантуша проведут 10 июня. Ранее португальцы уже сыграли все свои товарищеские матчи перед стартом чемпионата, в последней игре португальцы 7 июня на своем поле разгромили команду Алжира со счетом 3:0. На чемпионате мира сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты, тренерский и административный штабы сборной Португалии прилетели в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года. Самолет с португальской делегацией на борту приземлился в аэропорту Жуковский.

В состав португальцев вошел лучший бомбардир в истории команды, чемпион Европы, пятикратный лучший футболист планеты, пятикратный победитель Лиги чемпионов и лучший бомбардир этого турнира Криштиану Роналду, а также представитель Российской футбольной премьер-лиги Мануэл Фернандеш, выступающий за московский "Локомотив".

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы - на турнире 2016 года во Франции португальцы в финале обыграли хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 109-й минуте встречи забил нападающий Эдер, не попавший в состав на ЧМ-2018. Лучшим результатом команды на чемпионатах мира является третье место на турнире 1966 года в Англии. На последнем мировом первенстве в Бразилии сборная Португалии не смогли выйти из группы, заняв третье место и пропустив вперед команды Германии и США.

На отборочном этапе чемпионата мира в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций сборная Португалии заняла первое место в группе B. Португальцы одержали девять побед и один раз проиграли команде Швейцарии со счетом 0:2, команда Сантуша также опередила сборные Венгрии, Фарерских островов, Латвии и Андорры. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, португальская команда занимает четвертое место.

Ранее в Россию для участия в чемпионате мира прилетели сборные Ирана, Панамы и Испании. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.