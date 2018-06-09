Сборной России подарят мяч с "автографами" волчат Забиваки и Фифы из Пензенского зоопарка

Полуторамесячные волчата будут играть футбольными мячами, на которых оставят отпечатки своих лап

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Студенческий клуб "Беркут" совместно с Пензенским зоопарком подарят сборной России по футболу мячи с автографами волчат Забиваки и Фифы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России.

Согласно сообщению, 13 июня полуторамесячные волчата, получившие свои клички в честь предстоящего чемпионата мира по футболу, будут играть футбольными мячами, на которых оставят отпечатки своих лап. Мячи будут переданы оргкомитету чемпионата мира и сборной России в качестве талисманов.

Автограф-сессия волчат подразумевает, что на их лапы будет нанесена безопасная краска, с помощью которой животные и оставят свои отпечатки на подарочных мячах.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Матч открытия турнира между командами России и Саудовской Аравии пройдет 14 июня на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.