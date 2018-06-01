Вылет с "Анжи"

ТАСС рассказывает о нападающем "Краснодара", вошедшем в заявку российской сборной на домашний чемпионат мира

Федор Смолов уже в 17 лет дебютировал за "Динамо", а в 20 уехал играть в Нидерланды. К 25 годам на форварде практически поставили крест, однако он сумел оправдать надежды в "Краснодаре", где за три сезона забил 52 гола и стал сильнейшим нападающим страны и основным игроком сборной России. Федор Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове, где и начинал заниматься футболом в школе местного "Сокола". В 14 лет Федя отправился покорять столицу — однако оказался в итоге в подмосковном "Сатурне", где провел несколько лет под руководством тренера Михаила Белова. В 16 он подписал первый контракт с "Динамо", где составил перспективную связку с Александром Кокориным, который был на год моложе. Казалось, Смолов и Кокорин — светлое будущее "Динамо" и многолетняя связка в сборной, однако заиграть в бело-голубой команде им толком так и не удалось.

Федор с юношеского возраста считался не совсем обычным футболистом — прекрасно знал английский язык, много читал и был не по годам рассудительным. Однако с первых же матчей за бело-голубых Смолов заработал славу "незабивного" игрока — мяч упорно не шел в ворота соперников. Отличился Федор лишь через год после дебюта — в игре с самарскими "Крыльями Советов", который завершился со счетом 3:3. Следующий мяч в чемпионатах страны Смолов забьет лишь через два с половиной года. Постоянные неудачи и недобрые шутки со стороны болельщиков едва не оборвали карьеру молодого нападающего — и в 2010 году он решился на отъезд в Нидерланды, отправившись в аренду в клуб "Фейенорд" из Роттердама. И пусть там он отличился лишь раз, вернулся домой Федор возмужавшим и более уверенным в себе. Он забил победные голы в ворота "Спартака" из Нальчика и "Краснодара", однако затем прочно сел на скамейку запасных. "Динамо" ярко заиграло под руководством Сергея Силкина, в атаке блистали Кевин Кураньи и Андрей Воронин, и места Смолову в составе не находилось, в отличие от того же Кокорина, которого тренеры пристроили на левый фланг. Вылет с "Анжи" Летом 2012 года Смолов вновь отправился в аренду — на сей раз в "Анжи". Махачкалинский клуб находился на пике, под руководством Гуса Хиддинка выиграв бронзовые медали, — вот только Федор вновь сел в запас, проиграв конкуренцию легионерам Самюэлю Это'О и Ласина Траоре. К зиме 2014 года на счету талантливого нападающего было три мяча в 81 матче чемпионата страны, и он вновь перешел в "Анжи" — который на сей раз занял последнее место и покинул элиту.

Казалось, прервать серию неудач будет невозможно, к тому же Федор стал едва ли не главным символом "золотой" футбольной молодежи, которая при громадных зарплатах надежд совсем не оправдывает. При этом невооруженным глазом было видно, что у нападающего очень большой потенциал. Поверил в Смолова даже наставник сборной России Фабио Капелло, рассматривая его как кандидата на поездку на чемпионат мира. И пусть весной 2014 года он впервые стал игроком основы, выступал "Анжи" так неудачно, что в Бразилию Смолова не взяли. Перелом наступил в следующем сезоне. Федор по инерции вернулся в "Динамо", которое под руководством Станислава Черчесова начало год с разгрома "Ростова" — 7:3. Забивали в этом матче все, но только не Смолов, и вскоре нападающий привычно отправился в аренду — на сей раз в "Урал", где в первом же матче поразил ворота "Амкара". Наставник уральцев Александр Тарханов сделал ставку именно на невезучего форварда, и он забил восемь голов — спасительных для команды, которая весь сезон боролась за выживание. Краснодарский прорыв В 2015 году подошел к концу и контракт Федора с "Динамо". Продлевать его стороны не стали, и это оказалось серьезной ошибкой тогдашнего руководства клуба. Форвард уже почувствовал вкус к голам, и это заметили в "Краснодаре", где он прекрасно вписался в атакующие действия. После длительного периода неудач Смолова уже перестали рассматривать как забивного центрфорварда, однако наставник кубанцев Олег Кононов видел его именно в этой роли. Какое-то время ушло на притирку, но весной 2016 года Смолов забил в 11 матчах 14 голов, в том числе четыре — в ворота вернувшего его к футбольной жизни "Урала". Всего же на счету форварда оказалось 20 голов в чемпионате, а в следующем сезоне — 18. Оба раза он выиграл спор бомбардиров, а в последнем сезоне уступил только спартаковцу Квинси Промесу, отличившись лишь 14 раз.

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