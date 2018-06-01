Вылет с "Анжи"

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11 июня, 08:30
Федор Смолов: главный футбольный бомбардир страны
Федор Смолов на Кубке конфедераций — 2017
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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ТАСС рассказывает о нападающем "Краснодара", вошедшем в заявку российской сборной на домашний чемпионат мира

Федор Смолов уже в 17 лет дебютировал за "Динамо", а в 20 уехал играть в Нидерланды. К 25 годам на форварде практически поставили крест, однако он сумел оправдать надежды в "Краснодаре", где за три сезона забил 52 гола и стал сильнейшим нападающим страны и основным игроком сборной России.

Федор Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове, где и начинал заниматься футболом в школе местного "Сокола". В 14 лет Федя отправился покорять столицу — однако оказался в итоге в подмосковном "Сатурне", где провел несколько лет под руководством тренера Михаила Белова. В 16 он подписал первый контракт с "Динамо", где составил перспективную связку с Александром Кокориным, который был на год моложе. Казалось, Смолов и Кокорин — светлое будущее "Динамо" и многолетняя связка в сборной, однако заиграть в бело-голубой команде им толком так и не удалось.

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Федор с юношеского возраста считался не совсем обычным футболистом — прекрасно знал английский язык, много читал и был не по годам рассудительным. Однако с первых же матчей за бело-голубых Смолов заработал славу "незабивного" игрока — мяч упорно не шел в ворота соперников. Отличился Федор лишь через год после дебюта — в игре с самарскими "Крыльями Советов", который завершился со счетом 3:3.

Следующий мяч в чемпионатах страны Смолов забьет лишь через два с половиной года. Постоянные неудачи и недобрые шутки со стороны болельщиков едва не оборвали карьеру молодого нападающего — и в 2010 году он решился на отъезд в Нидерланды, отправившись в аренду в клуб "Фейенорд" из Роттердама. И пусть там он отличился лишь раз, вернулся домой Федор возмужавшим и более уверенным в себе. Он забил победные голы в ворота "Спартака" из Нальчика и "Краснодара", однако затем прочно сел на скамейку запасных. "Динамо" ярко заиграло под руководством Сергея Силкина, в атаке блистали Кевин Кураньи и Андрей Воронин, и места Смолову в составе не находилось, в отличие от того же Кокорина, которого тренеры пристроили на левый фланг.

Вылет с "Анжи"

Летом 2012 года Смолов вновь отправился в аренду — на сей раз в "Анжи". Махачкалинский клуб находился на пике, под руководством Гуса Хиддинка выиграв бронзовые медали, — вот только Федор вновь сел в запас, проиграв конкуренцию легионерам Самюэлю Это'О и Ласина Траоре. К зиме 2014 года на счету талантливого нападающего было три мяча в 81 матче чемпионата страны, и он вновь перешел в "Анжи" — который на сей раз занял последнее место и покинул элиту.

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Казалось, прервать серию неудач будет невозможно, к тому же Федор стал едва ли не главным символом "золотой" футбольной молодежи, которая при громадных зарплатах надежд совсем не оправдывает. При этом невооруженным глазом было видно, что у нападающего очень большой потенциал. Поверил в Смолова даже наставник сборной России Фабио Капелло, рассматривая его как кандидата на поездку на чемпионат мира. И пусть весной 2014 года он впервые стал игроком основы, выступал "Анжи" так неудачно, что в Бразилию Смолова не взяли.

Перелом наступил в следующем сезоне. Федор по инерции вернулся в "Динамо", которое под руководством Станислава Черчесова начало год с разгрома "Ростова" — 7:3. Забивали в этом матче все, но только не Смолов, и вскоре нападающий привычно отправился в аренду — на сей раз в "Урал", где в первом же матче поразил ворота "Амкара". Наставник уральцев Александр Тарханов сделал ставку именно на невезучего форварда, и он забил восемь голов — спасительных для команды, которая весь сезон боролась за выживание.

Краснодарский прорыв

В 2015 году подошел к концу и контракт Федора с "Динамо". Продлевать его стороны не стали, и это оказалось серьезной ошибкой тогдашнего руководства клуба. Форвард уже почувствовал вкус к голам, и это заметили в "Краснодаре", где он прекрасно вписался в атакующие действия. После длительного периода неудач Смолова уже перестали рассматривать как забивного центрфорварда, однако наставник кубанцев Олег Кононов видел его именно в этой роли.

Какое-то время ушло на притирку, но весной 2016 года Смолов забил в 11 матчах 14 голов, в том числе четыре — в ворота вернувшего его к футбольной жизни "Урала". Всего же на счету форварда оказалось 20 голов в чемпионате, а в следующем сезоне — 18. Оба раза он выиграл спор бомбардиров, а в последнем сезоне уступил только спартаковцу Квинси Промесу, отличившись лишь 14 раз.

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Три ярких сезона сделали Смолова главной звездой российского футбола, хотя он и ранее не был обделен вниманием общественности, особенно когда был женат на известной модели Виктории Лопыревой. Новости об интересе к Смолову со стороны иностранных клубов стали хлебом с икрой для спортивной прессы, однако в 28 лет он пока остается в России.

Ни клуб, ни сам футболист не хотели продешевить и ждали приглашений от топ-клубов, но самыми реальными вариантами были английские середняки. Иногда Федор проводил блестящие международные матчи, дважды забив, к примеру, в товарищеской игре с испанцами в ноябре прошлого года. С другой стороны, Смолов неудачно провел чемпионат Европы 2016 года, пусть во Франции Леонид Слуцкий сделал ставку на Артема Дзюбу, определив кубанца на левый фланг, где он давно не играл.

Черчесов же видит в Смолове исключительно центрфорварда, и его место в основном составе не подвергается сомнению. От выступления на домашнем чемпионате мира во многом будет зависеть и дальнейшая карьера футболиста — в случае неудачи о зарубежном топ-клубе можно будет забыть.

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