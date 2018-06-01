Начало скитаний

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10 июня, 08:30
Артем Дзюба: строптивый балагур российского футбола
Артем Дзюба на чемпионате Европы — 2016
© Александр Демьянчук/ТАСС
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ТАСС рассказывает о нападающем "Зенита", вошедшем в заявку российской сборной на домашний чемпионат мира

Артем Дзюба мог стать легендой "Спартака", но покинул родную команду с желанием зарабатывать больше и выигрывать титулы, хотя в "Зените" чемпионом так и не стал. Один из лучших нападающих страны едва не остался без чемпионата мира, сумев получить игровую практику лишь в тульском "Арсенале", куда отправился в аренду с серьезным понижением в зарплате.

Футболист родился 22 августа 1988 года в Москве — отец будущего нападающего играл в юношеском возрасте в футбол на Украине, однако стать большим игроком не сумел из-за родителей и не препятствовал своему сыну заниматься любимой игрой. В начале 90-х годов "Спартак" доминировал в российском футболе, так что эту команду Артем полюбил с детства и в итоге поступил в клубную школу — к тренеру Александру Ярцеву, сыну знаменитого спартаковского форварда Георгия Ярцева. Затем он занимался у бывшего полузащитника команды Евгения Сидорова.

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Дзюба вспоминал, что пробиться в состав "Спартака" ему помог прежде всего характер и упорство, учитывая, что ему приходилось ездить на тренировки на другой конец Москвы, хотя обычно дети выбирают те футбольные школы, что ближе к дому. В итоге в 18 лет он дебютировал за "Спартак", а в следующем сезоне играл уже постоянно, первый гол забив в ворота "Томи" — одного из своих будущих клубов.

Тогда же владелец "Спартака" Леонид Федун на вопрос о покупке нападающего ответил, что у команды растет своя звезда — Дзюба. Артем к тому времени вытянулся до 196 сантиметров и стал заметной фигурой в команде — не только благодаря росту. Партнеры знали: там, где Дзюба, всегда шумно, он не замолкал ни на минуту, и нередко его разговорчивость выходила ему боком.

Начало скитаний

Как бы то ни было, несмотря на надежды Федуна, в нападении у "Спартака" выходили другие — в Бразилии был куплен Веллитон, тогда как свой воспитанник играл все реже и летом 2009 года впервые отправился в аренду — в "Томь". Через год он повторил этот маневр, в 2010-м проведя свой первый удачный сезон — 12 забитых голов и статус восходящей звезды российского футбола.

"Томь" заняла в чемпионате России восьмое место, но Дзюба вернулся в "Спартак" — и сибиряки вылетели. Нападающий же провел свой лучший сезон в составе красно-белых, забив 11 голов — правда, за полтора года переходного чемпионата. Однако разногласия с наставником "Спартака" Валерием Карпиным скрывать уже не было возможности. Дзюба покинул родной клуб, отправившись в "Ростов", где у Миодрага Божовича забил 17 голов и завоевал первый трофей — Кубок России.

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В 2014 году нападающий вновь вернулся в "Спартак", где уже не было Карпина. В первых четырех матчах сезона Дзюба забил шесть голов, и, казалось, "сказка странствий" завершилась счастливым концом. Однако строптивый форвард отказался продлевать контракт с клубом, посчитав, что "Спартак" решил попросту сэкономить на своем воспитаннике.

Артем объявил о переходе в стан главного врага красно-белых — "Зенита", заявив при этом, что в "Спартаке" он ничего и никогда не сможет выиграть. Тогда сложно было представить, что через два года "Спартак" станет чемпионом, а Дзюба в "Зените" выиграет лишь Кубок России и два суперкубка…

В первом сезоне в "Зените" он забил 23 гола во всех турнирах, успешно играл в Лиге чемпионов (благо в партнерах был Халк), стал лидером сборной России. Верил в Артема и Мирча Луческу, но после ухода бразильской звезды дела у команды шли все хуже и хуже. Наконец, принявший команду летом 2017 года Роберто Манчини, изучив дислокацию, сделал ставку на Александра Кокорина, который неожиданно для многих стал забивать. Дзюба то играл, то оставался в запасе, а Станислав Черчесов не вызывал его в национальную команду целый год — из-за отсутствия игровой практики. Ради нее зимой Артем отправился в аренду в тульский "Арсенал", где играл регулярно, забив шесть мячей.

Лидер команды Слуцкого

А ведь двумя годами ранее представить сборную без Дзюбы было невозможно. Осенью 2015 года он сыграл решающую роль в выходе команды на чемпионат Европы — когда сборную возглавил Леонид Слуцкий, зенитовец забил шесть мячей, в том числе четыре — в ворота соперников из Лихтенштейна. Однако в финальном турнире во Франции Дзюба оказался несостоятелен — как и вся российская сборная. Артем провел все три матча в основном составе, но забить не сумел.

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При прежних тренерах сборной Дзюба практически не играл. Дебютировал он в 2011 году — Дик Адвокат выпустил его на первый тайм товарищеского матча с греками (1:1), но на Евро-2012 не взял. Тогда как Фабио Капелло, у которого была очень жесткая дисциплина, почти сразу отказался от шебутного балагура Дзюбы. Однако после неудачи на чемпионате мира — 2014 итальянец про форварда вспомнил, благо тот начал забивать за "Спартак". Артем провел отборочные матчи со Швецией, Молдавией и Австрией и даже забил молдаванам с пенальти. Но сборная России набрала всего два очка, слабо выступив в нападении, и в итоге спасать ситуацию в отборочном цикле Евро-2016 Дзюбе пришлось уже под руководством Слуцкого.

В целом у Дзюбы неплохая статистика в сборной — 11 голов в 23 матчах. Однако он не играл в последнем товарищеском матче с турками (1:1) и на чемпионате мира наверняка будет дублером Федора Смолова.

Антон Рассказов 

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