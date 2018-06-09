Около 9 тыс. зрителей посетили открытую тренировку сборной России перед ЧМ-2018

Болельщики размещены на трибуне С, как отмечает корреспондент ТАСС, свободных мест на ней не так много

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Открытую тренировку сборной России перед чемпионатом мира по футболу посетили порядка девяти тысяч зрителей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировка проходит в субботу в Москве на стадионе ЦСКА, вмещающем 30 тыс. зрителей. В соответствии с регламентом проведения подобных мероприятий, пригласительные билеты для зрителей распространялись (без возможности продажи) среди детей из спортивных школ, подведомственных департаменту спорта и туризма города Москвы.

Для зрителей было выделено 9 тыс. билетов. Болельщики размещены на трибуне С, как отмечает корреспондент ТАСС, свободных мест на ней не так много.

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, российские футболисты сыграют в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).