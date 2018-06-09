ФИФА согласовала одно терапевтическое исключение на ЧМ-2018

Команда, за которую играет футболист, не называется

ТАСС, 9 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) согласовала одно терапевтическое исключение на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя ФИФА.

Сборная, за которую выступает футболист, не уточняется. При этом отмечается, что на ЧМ-2014 ФИФА согласовала семь терапевтических исключений.

"ФИФА предприняла все необходимые меры для абсолютно безопасного сбора и транспортировки допинг-проб. Все игроки сдадут анализы на допинг минимум один раз. Объем собранных материалов у каждого футболиста разный и зависит от сборной, в которой он выступает", - сказал представитель ФИФА.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.