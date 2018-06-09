Оценки и прогнозы

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9 июня, 12:14
Певец Василий Герелло скорректировал график гастролей под расписание игр ЧМ-2018
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По его словам, он приедет на открытие чемпионата в Москве и постарается присутствовать практически на каждой игре в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло скорректировал свой гастрольный график под расписание матчей чемпионата мира по футболу. На этом спортивном празднике на него возложена почетная миссия посла чемпионата.

"Я специально так разгреб время, чтобы поехать 14 июня на открытие чемпионата в Москве и постараться быть практически на каждой игре в Петербурге. Вперед, Россия! И дай Бог, чтобы хорошо прошел чемпионат мира! Всем желаю хорошего спортивного настроения", - сказал певец в интервью корреспонденту ТАСС.

Отвечая на вопрос, в чем состоит его миссия посла чемпионата, он пояснил: "Я хочу, чтобы наши гости по-настоящему узнали что такое есть русский человек - что это гостеприимство, это радушие, это Россия XXI века, а не то, что они там за рубежом показывают о нас - медведи, да водка, да матрешки. Они должны знать, что это страна великой культуры, великой истории, великих музыкантов, художников, ученых. И вот это моя миссия - рассказать и показать, что мы - настоящие русские люди, которые ждут и умеют от души принять гостей".

"Для меня, конечно, большая честь, как и для всех, принимать у нас дома чемпионат мира по футболу. Это праздник спорта. Как сказал президент, победят организаторы, как бы там ни было, но это победа нашей страны", - считает Герелло.

На вопрос, есть ли у него удостоверение посла, артист ответил: "Мое удостоверение - это мое лицо и звание народного артиста, а также то, что мне доверили наши люди". В эти дни у него было много встреч с болельщиками. "Я разговаривал с ними на человеческом языке, не на казенном", - заметил Герелло.

Оценки и прогнозы

На встречах с болельщиками ему не раз задавали вопрос, как он расценивает уход с поста главного тренера "Зенита" итальянского специалиста, на что артист отвечал афористично: "Манчини приходит и уходит, а "Зенит" остается всегда". Он с радостью и надеждой воспринял приход в "Зенит" Сергея Семака, который знает команду изнутри. "Главное ему не мешать", - говорит артист.

В своей личной футбольной практике Герелло с детства был центральным нападающим. Он рад, что футбольная команда Мариинского театра регулярно участвует в традиционных театральных играх на кубок народного артиста СССР и знаменитого футбольного болельщика Кирилла Лаврова.

"Здесь главное - не результат, а участие. Победа - это уж как Бог дал. Даже Криштиану Роналду и тот проигрывает, так что ничего страшного в этом нет. Надо уметь проигрывать и уметь побеждать", - считает Герелло.

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