Сборная России по футболу проводит тренировку в полном составе

На поле московской арены ЦСКА вышли все 23 футболиста, вошедшие в заявку команды на чемпионата мира

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России по футболу в субботу в полном составе проводит открытую тренировку на московском стадионе ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На поле московского стадиона вышли все 23 футболиста, вошедшие в заявку команды на чемпионата мира. Тренировка на арене ЦСКА является официально открытой для посещения зрителями, которые встретили игроков национальной команды аплодисментами.

В соответствии с регламентом проведения подобных мероприятий, пригласительные билеты для зрителей распространялись (без возможности продажи) среди детей из спортивных школ, подведомственных департаменту спорта и туризма города Москвы.

Сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира 19 мая. С 20 мая команда тренировалась в Австрии, где 30 мая сыграла с местной сборной (0:1). 5 июня подопечные Станислава Черчесова в Москве провели заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира, сыграв вничью со сборной Турции (1:1).

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, российские футболисты сыграют в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москве), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).