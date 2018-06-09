Роскомнадзор проведет учения на стадионах ЧМ-2018 для выявления источников радиопомех

В рамках учений специалистом необходимо будет найти источники помех на базовые станции операторов мобильной связи и выявить незаконно действующие РЭС различных технологий

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор 13 июня проведет итоговые учения на российских стадионах чемпионата мира по футболу для оперативного выявления источников радиопомех, говорится в сообщении ведомства.

"В рамках подготовки к мировому футбольному первенству 13 июня на всех стадионах чемпионата пройдет итоговое учение специалистов Роскомнадзора и радиочастотной службы по поиску источников помех и незаконно действующих РЭС, - отмечено в сообщении. - Завершающий этап учений позволит закрепить порядок взаимодействия специалистов при выявлении нарушений, проверить готовность к проведению мирового первенства в целом".

В пресс-службе пояснили, что будет сымитировано помеховое воздействие, а задачей специалистов станет поиск источников помех на базовые станции операторов мобильной связи, выявление незаконно действующих РЭС различных технологий.

Ранее уже были отработаны радиоконтрольные мероприятия во время 26 футбольных матчей, которые прошли на десяти стадионах. По данным Роскомнадзора, учения позволят обеспечить качественное оказание услуг связи организаторам и гостям чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.