Футболист сборной Ирана Дежага пропустил открытую тренировку команды

О причинах пропуска игроком тренировки пока не сообщается

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Полузащитник Ашкан Дежага не принимает участия в открытой тренировке сборной Ирана, которая проходит в субботу в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

31-летний Дежага провел за сборную Ирана 44 матча и забил 8 мячей. О причинах пропуска футболистом тренировки на данный момент не сообщается.

Сборная Ирана прилетела в Москву 5 июня и живет на базе "Локомотива" в подмосковной Баковке. В пятницу иранцы провели товарищеский матч с командой Литвы на тренировочном поле стадиона "Спартак" и одержали победу со счетом 1:0. Встреча проходила в закрытом режиме.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Ирана на групповом этапе проведет матчи против команд Марокко (15 июня, стадион "Санкт-Петербург"), Испании (20 июня, "Казань-Арена") и Португалии (25 июня, "Мордовия-Арена").